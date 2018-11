Lampioni e cestini arrugginiti sul waterfront di San Girolamo, il M5S: "Servono materiali adatti"

Dopo i danni causati dall'ondata di maltempo degli scorsi giorni, è di nuovo bufera sul waterfront di San Girolamo, questa volta per la tipologia di materiali utilizzati, soggetti a ossidazione. La denuncia arriva da due consiglieri pentastellati, Davide De Lucia dell'assise municipale e Sabino Mangano di quella comunale, che hanno fotografato la presenza di ruggine e vernice ossidata sugli arredi a pochi passi dal mare.

Sui pali della pubblica illuminazione, sui cestini portarifiuti e sui loro supporti metallici compaiono le prime chiazze marroni, su "un lungomare dovrebbe durare decenni e non iniziare ad arrugginire dopo pochi anni” ricorda Mangano. A questi si aggiungono i rifiuti finiti nei tombini, che rischiano di provocare allagamenti in caso di nuove piogge. "Parliamo del tratto di lungomare non più cantierizzato - ricorda De Lucia - ma aperto e fruibile al pubblico da oltre un anno".

E puntano il dito contro la ditta costruttrice e l'amministrazione, per la scelta di utilizzare materiali ossidabili proprio per costruire opere pubbliche a pochi metri dal mare. "Il Movimento 5 Stelle - concludono i due in una nota - resta della convinzione che i problemi sorti per realizzare il nuovo lungomare siano quasi maggiori dei benefici per i cittadini".