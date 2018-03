"A Roma in supereconomy", ma il viaggio era in prima classe: gaffe su Fb della neo deputata barese M5S

"Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe super economy, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti": sul titolo di viaggio, però, c'è scritto prima classe e la 'super economy' è una tariffa che non prevede cambi e rimborsi. Sta facendo discutere il post su Facebook di Francesca Anna Ruggiero, neoeletta deputata per il M5S, risultata la più eletta nel collegio uninominale di Bari-Bitonto alle ultime Politiche.

Ruggiero, come altri eletti, si è dovuta recare a Roma, utilizzando il treno, per le incombenze burocratiche che precedono la prima seduta delle nuove Camere. Sul social network ha voluto condividere il momento, incappando però in una curiosa gaffe. Tantissimi i messaggi e i commenti sotto il post e su altri della stessa pagina: gli utenti del social network si dividono tra chi critica la svista e chi invece manifesta solidarietà alla parlamentare pentastellata.