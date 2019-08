Di Maio atteso a Bari, M5S chiama a raccolta i sostenitori: "Assemblea regionale con attivisti e portavoce"

A Bari per "un'assemblea regionale con attivisti e portavoce". Il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, è atteso domani a Bari sabato 3 agosto. L'evento, che dovrebbe tenersi dalle 10 alle 16, non compare tra quelli segnati 'in agenda' sulla pagina Fb del leader pentastellato, ma la notizia è confermata dal senatore M5S Gianmauro Dell'Olio, che su Fb ha anche organizzato un evento fornendo agli interessati le istruzioni per partecipare. L'evento è al momento confermato, salvo impedimenti o impegni istituzionali che potrebbero portare Di Maio ad annullare l'appuntamento.

Ancora ignota però la location dell'incontro: quella dell'hotel Excelsior, inizialmente annunciata, sarebbe stata poi cambiata perché - così riferiscono gli organizzatori - giudicata dalla capienza insufficiente. Il nuovo luogo scelto per l'assemblea non è stato ancora comunicato.

All'incontro - si apprende sempre dall'evento Fb - non potranno partecipare i giornalisti, che non saranno "ammessi all'interno della sala", né sarebbero previsti 'punti stampa' al termine dell'assemblea.