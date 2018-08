Tredici anni fa il disastro aereo dell'ATR-72, Melini: "Vicina ai parenti delle vittime, sia fatta giustizia"

"Esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie e agli amici delle vittime del disastro dell'ATR-72 Bari-Djerba della Tuninter nel quale morirono sedici persone, quattordici passeggeri e due membri dell'equipaggio. Quel tragico 6 agosto del 2005 il volo, partito da Bari, era diretto a Djerba, in Tunisia: a bordo i passeggeri erano tutti pugliesi. Il ricordo e il dolore della notizia sono vividi nella memoria". Così in una Irma Melini, consigliera di opposizione e candidata sindaco, ricorda le vittime del disastro aereo di Capo Gallo, avvenuto tredici anni fa.

"In questi mesi, ho avuto la fortuna di conoscere la mamma di Barbara Baldacci, giovane studentessa di 23 anni tra le vittime del disastro: Rosanna Albergo Baldacci è la presidente dell'associazione "Disastro aereo Capo Gallo 5 agosto 2005", che riunisce i familiari delle vittime e i superstiti che, ancora oggi, cercano giustizia. Rosanna, come tutti i parenti delle vittime di quel tragico giorno, mi ha trasmesso la determinazione a non volersi arrendere in questa battaglia, così come mi ha trasmesso l’importanza del ricordo di quel tragico 5 agosto: la mia preghiera e il mio impegno è con tutti loro, affinché sia fatta giustizia. Oggi sarà deposta una corona di fiori nei pressi della stele di Parco Perotti in memoria di Chiara Acquaro, Elisabetta Acquaro, Carmela Amoruso, Barbara Baldacci, Maria Grazia Berenato, Francesco Cafagno, Antonella Capurso, Paola Di Ciaula, Raffaele Ditano, Enrico Fallacara, Annamaria Palmisano, Isabella Ruta, Rosa Santoro e Giuseppe Scarnera. Nelle prossime ore - conclude Melini - formalizzerò la mia proposta al Comune di Bari per trasferire quella stele in un luogo più decoroso e curato per ricordare i nostri cittadini pugliesi scomparsi in questa tragica giornata".