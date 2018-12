Il consigliere Carrieri dona 2mila euro per il Teatro Petruzzelli: "Sostegno al gioiello culturale della città"

Nuova donazione al Soprintendente del Teatro Petruzzelli da parte del consigliere Giuseppe Carrieri. Ieri la consegna dell'assegno da 2mila euro per "il sostegno dei costi culturali del gioiello architettonico barese. Non si tratta della prima donazione effettuata: negli anni passati il consigliere aveva già versato in tutto 4800 euro, ovvero quasi due mensilità del suo stipendio mensile da consigliere, per sostenere i costi del Petruzzelli.

"Un impegno che avevo preso in campagna elettorale - ricorda Carrieri - e che posso dire di aver mantenuto. In un periodo in cui la politica é disprezzata e i politici godono di pessima reputazione, spero che questo gesto concreto di attenzione a un bene della cittá possa concorrere a convincere i cittadini che i politici non sono tutti uguali".