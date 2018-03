Elezioni del 4 marzo, i documenti da presentare al seggio per l'identificazione

Non solo carta d'identità: per poter votare domenica 4 marzo, gli elettori avranno la possibilità di mostrare al presidente di seggio altri documenti di riconoscimento. L'unico obbligo, come spiega in una nota il Comune, è che "siano equipollenti" alla carta d'identità, ovvero patente e passaporto. Bisognerà in quel caso, però, sottoscrivere una dichiarazione in cui si evidenzi il mancato possesso dei documenti, dopo aver mostrato il certificato elettorale.

Per coloro che siano del tutto sprovvisti di documento di riconoscimento, il Comune ricorda che le procedure di identificazione possono avvenire anche con