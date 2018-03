Elezioni Politiche 2018, accompagnanento ai seggi per i diversamente abili: tutte le informazioni

Domenica 4 marzo, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento italiano, il Comune di Bari garantirà il servizio di accompagnamento ai seggi per i cittadini con disabilità che vorranno esprimere il proprio voto. Fino al 4 marzo, chi intenda avvalersi del servizio potrà effettuare la prenotazione telefonando al numero 392 9929509, tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Hanno diritto al servizio i cittadini con: invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento; invalidità al 100% con difficoltà motoria debitamente documentata; cecità assoluta o parziale con un residuo visivo non superiore a 1/20 o ipovedenza grave come previsto dagli artt. 2-3-4 della legge 3 aprile 2001 n.138.