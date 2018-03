Teatri, comitati, palasport e adesioni a campagne: le ultime battute baresi della campagna elettorale

Meno di due giorni al fatidico 4 marzo e poche ore al silenzio elettorale, inderogabile momento di 'riflessione' alla vigilia di ogni consultazione elettorale. La macchina organizzativa delle Politiche di domenica è oramai avviata, tra briefing in Prefettura e incontri per comprendere meglio disposizioni e modalità di attuazione della legge elettorale, come avvenuto in Cittò Metropolitana dove è stato organizzato un interessante seminario per i presidenti di Seggio. E i partiti? L'ultimo miglio è quello più faticoso dove si tirano le somme e si lanciano gli appelli finali a votare e far votare amici, parenti e conoscenti.

Pd al PalaMartino, LeU al Kismet

Il Partito Democratico ha visto sostenitori e candidati riuniti, ieri sera, nel PalaMartino al quartiere Libertà: sul palco, oltre agli esponenti in lizza per gli uninominali e i listini proporzionali, sono saliti il governatore Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro. Liberi e Uguali, invece, darà appuntamento, a Bari, al teatro Kismet, nel segno di Kubrick e '2001: Odissea nello spazio' per l'ultimo atto della campagna elettorale di Michele Laforgia. Potere al Popolo, invece, darà appuntamento ai sostenitori in via Michelangelo Signorile, a Madonnella.

Ultime battute anche per Centrodestra e M5S

Sul fronte centrodestra non dovrebbe esservi alcun evento in comune. Ieri sera, a villa Romanazzi Carducci, 'happening' pre-elettorale del candidato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), tra musica e attori comici. Oggi, nel centro cittadino, alle 18, sarà la volta dell'altra candidata forzista Antonella Roselli. Il M5S barese, invece, sceglie, oltre a due appuntamenti ad Altamura e Bitetto, di chiudere aderendo ad Actionaid: è il caso del candidato Paolo Lattanzio che ha manifestato il proprio supporto alla campagna per chiedere alla politica di impegnarsi contro la violenza sulle donne.