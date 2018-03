Elezioni Politiche 2018, occhio alla scheda: la novità del tagliando 'antifrode'

Una delle novità che troveremo nel seggio in occasione delle politiche di domenica 4 marzo, è la nuova scheda elettorale provvista di un 'tagliando anti-frode' che consentirà di evitare che possano verificarsi scambi con schede giò compliate in precedenza fuori dal seggio. L'obiettivo della novità, approvata con un emendamento presentato al Rosatellum, è quello di contrastare il voto di scambio.

Come funziona il tagliando antifrode?

Il bollino sarà presente sulle schede per eleggere deputati e senatori che saranno dotate di "un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie" che sarà "rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

Il meccanismo è illustrato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale:

Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna

E' importante, dunque, fare attenzione a non piegare la scheda in modo inappropriato, per evitare che il tagliando non si veda. Con questa novità, probabilmente, vi saranno operazioni di voto leggermente più lunghe, dovute alla necessità da parte della commissione del seggio di scrivere il codice alfanumerico e di verificare la presenza del tagliando.