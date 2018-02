Elezioni politiche 2018: i candidati alla Camera nel collegio uninominale Puglia 3

Di seguito la lista dei candidati alla Camera per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 3 (Molfetta), che comprende come circoscrizioni i Comuni baresi di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo Di Puglia, Terlizzi e, per la provincia Bat, Bisceglie

Coalizione centrodestra (Forza Italia, Lega -Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia): LUIGI PERRONE (NCI)

Coalizione centrosinistra (Partito Democratico, + Europa, Insieme, Civica Popolare) : FRANCESCO SPINA (PD)

Movimento 5 Stelle: FRANCESCA GALIZIA

Liberi e Uguali: NICO BAVARO

Potere al Popolo: TERESA RECANATI

Casapound: ALESSANDRA GALLIANI