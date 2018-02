Elezioni politiche 2018: i candidati alla Camera nel collegio uninominale Puglia 5

Di seguito la lista dei candidati alla Camera per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 5 (Altamura), che comprende come circoscrizioni i Comuni baresi di Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitetto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Palo del Colle, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Turi e, per la provincia Bat, Minervino Murge e Spinazzola

Coalizione centrodestra (Forza Italia, Lega - Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia): ROSSANO SASSO (LEGA)

Coalizione centrosinistra (Partito Democratico, + Europa, Insieme, Civica Popolare) : LILIANA VENTRICELLI (PD)

Movimento 5 Stelle: NUNZIO ANGIOLA

Liberi e Uguali: SALVATORE LO SPALLUTO

Potere al Popolo: GAETANO COLANTUONO

Casapound: DOMENICO GARGANO