Elezioni politiche 2018: i candidati al Senato nel collegio uninominale Puglia 2

Di seguito la lista dei candidati al Senato per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 2 (Altamura), che comprende come circoscrizioni i Comuni baresi di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Turi e, per la Bari, Bisceglie, Minervino Murge e Spinazzola

Coalizione centrodestra (Forza Italia, Lega - Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia): CARMELA MINUTO (FI)

Coalizione centrosinistra (Partito Democratico, + Europa, Insieme, Civica Popolare) : LOREDANA LEZOCHE (PD)

Movimento 5 Stelle: ANGELA BRUNA PIARULLI

Liberi e Uguali: MENA TRIZIO

Potere al Popolo: BEPPE ZANNA

Casapound: NICOLETTA DAIELLO