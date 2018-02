Elezioni politiche 2018: i candidati al Senato nel collegio uninominale Puglia 4

Di seguito la lista dei candidati al Senato per i vari schieramenti nel Collegio uninominale Puglia 4 (Monopoli-Brindisi), che comprende come circoscrizioni i Comuni baresi di Adelfia, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano e, per la provincia di Brindisi, oltre al capoluogo, anche Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni

Coalizione centrodestra (Forza Italia, Lega - Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia): TOMMASO SCATIGNA (FI)

Coalizione centrosinistra (Partito Democratico, + Europa, Insieme, Civica Popolare) : FABIANO AMATI (PD)

Movimento 5 Stelle: PASQUA L'ABBATE

Liberi e Uguali: PIER LUIGI SOZZI

Potere al Popolo: BIAGIO GRASSI

Casapound: MARIA TERESA COLUCCI