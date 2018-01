Elezioni politiche 2018: i candidati della Lega nei collegi di Bari e provincia

Nuccio Altieri sarà in corsa per la Camera nel collegio uninominale Puglia 6, mentre per il collegio Puglia 5, sempre nell'uninominale, la Lega punta sul coordinatore regionale, Rossano Sasso. Sono questi alcuni dei nomi presenti nelle liste depositate oggi dal partito di Salvini, in vista delle elezioni politiche 2018.

Nel dettaglio i candidati nei collegi di Bari e provincia

Collegi uninominali alla Camera

Puglia 5 Bari-Altamura: Rossano Sasso

Puglia 6 Monopoli: Nuccio Altieri

Collegi plurinominali alla Camera:

(Puglia 1 Bari) Rossano Sasso, Anna Rita Tateo, Giovanni Battista Riviello, Maria Montanaro

Collegi plurinominali al Senato

Al Senato: (Puglia 1) ex deputata della Lega Nord Erika Stefani, Roberto Marti, Antonella Lella, Benedetto Miscioscia; (Puglia 2) Marti, Lella, Antonio Scianaro e Isa di Bari.