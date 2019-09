Elena Gentile si candida alle Primarie per le Regionali 2020: la sfida al governatore Emiliano

Elena Gentile sfiderà l'attuale governatore Michele Emiliano alle Primarie per la scelta del candidato del centrosinistra alle Regionali pugliesi 2020. Ad annunciarlo è l'ex europarlamentare del Pd nel corso di un'intervista al TgR Puglia. La decisione di Gentile è stata commentata a caldo proprio da Michele Emiliano, attraverso una nota: “Sono felice che Elena Gentile abbia deciso di candidarsi alle primarie. Condivido il suo pensiero - afferma Emiliano - . Grazie alle primarie la Regione Puglia è cresciuta e siamo cresciuti tutti noi nei valori e nelle competenze. Sono onorato di competere con una donna di valore che ha esperienza e competenze in grado di arricchire la nostra coalizione rilanciando la nostra sfida”. Da stabilire, dunque, la data della sfida, alla quale, per il momento, sono iscritti solo Gentile ed Emiliano.