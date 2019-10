Nuovo Consiglio metropolitano, oggi le elezioni: al voto sindaci e consiglieri dei 41 Comuni baresi

Si rinnova il Consiglio della Città metropolitana di Bari. Dalle 8 di questa mattina, e fino alle 20 di questa sera, si tengono le elezioni di secondo livello alle quali sono chiamati a partecipare sindaci e consiglieri comunali dei 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari.

I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città metropolitana di Bari sono eletti con voto diretto dai sindaci e consiglieri. Il “peso” del voto di ogni elettore non è identico, ma dipende dalla popolazione del Comune presso cui esercita la carica: all'aumentare della popolazione aumenta il peso del voto. I Comuni sono stati divisi in 5 fasce in base alla popolazione e, per ciascuna di esse, è stato determinato (con calcolo previsto dalla legge) un indice di ponderazione. Ad ogni fascia corrisponde un colore; agli amministratori che si recheranno al seggio sarà consegnata una scheda del colore corrispondente alla fascia di popolazione del Comune in cui esercita la carica.

Le liste elettorali presentate per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari sono tre (presentate in base al sorteggio pubblico avvenuto il 19 settembre scorso): MoVimento 5Stelle; Città Insieme; Centrodestra Metropolitano.