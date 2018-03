Elezioni amministrative 2018, alle urne il 10 giugno: nel Barese otto Comuni al voto

E' stata fissata con decreto dal ministro dell'Interno Marco Minniti la data delle elezioni amministrative 2018. Si voterà domenica 10 giugno: in tutta Italia gli elettori dei 594 comuni delle regioni a statuto ordinario interessati andranno alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

I Comuni al voto in provincia di Bari

Nel Barese, sono in tutto otto i Comuni in cui i cittadini saranno chiamati alle urne. Si tratta di Acquaviva delle Fonti (21.038 abitanti), Altamura (69.529), Casamassima (19.246), Conversano (25.683), Mola di Bari (25.567), Monopoli (48.529), Noci (19.285). A questi si aggiunge Toritto, unico Comune con un numero di abitanti inferiore ai 15mila (8.551).