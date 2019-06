Ballottaggi Comunali 2019: l'affluenza definitiva nei tre Comuni baresi al voto

Si sono chiuse alle 23 le urne per il turno di ballottaggio delle elezioni Comunali 2019. Nel Barese, sono stati tre i Comuni in cui i cittadini sono tornati alle urne per il secondo turno: Corato, Putignano e Rutigliano.

In attesa di conoscere i nomi dei nuovi sindaci, arriva il dato definitivo relativo all'affluenza, che comunque, nel corso della giornata, è stata in calo rispetto al primo turno.

Ecco i dati definitivi dell'affluenza relativi alle ore 23:

RUTIGLIANO 59,44% (primo turno 73,75 %)

PUTIGNANO 57,50% (primo turno 70,78 %)

CORATO 38,54 (primo turno 73,75 %)