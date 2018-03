Ricalcolo di seggi ed eletti, a Bari 'cambio' in Forza Italia: al Senato Carmela Minuto subentra a Michele Boccardi

Nella girandola di resti, seggi e decisioni da parte delle Corti d'Appello per confermare gli eletti in Parlamento, a 24 ore dalla prima seduta delle Camere avviene il primo 'ribaltone' in Puglia. Nel collegio plurinominale puglia 1 del Senato, infatti, viene ripescata Carmela Minuto. La consigliera comunale molfettese, rappresentante di Forza Italia subentra a Michele Boccardi, senatore uscente e in un primo momento nell'elenco di chi l'aveva spuntata. Boccardi, infatti, era terzo nella lista di Fi nel collegio plurinominale Puglia 2 (Brindisi-Taranto-Lecce-Sudbarese) La decisione finale della Corte d'Appello, invece, cambia le carte, assegnando il terzo seggio per Forza Italia al Plurinominale Puglia 1 (Bari-Bat-Foggia), consentendo all'esponente molfettese di poter rappresentare la Puglia a Palazzo Madama.