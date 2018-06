Ballottaggi Comunali 2018, in calo alle 12 l'affluenza nei sei comuni baresi al voto

Affluenza in calo nei sei comuni pugliesi dove, dalle 7 di questa mattina, si sta votando per i ballottaggi che decreteranno i nuovi sindaci: la maggior presenza alle urne è stata registrata a Noci, con il 19,03%. Meno partecipazione, invece, a Casamassima, dove l'affluenza è sotto il 10%. Al primo trurno (in 8 Comuni) aveva votato, alla stessa ora, il 20,56% degli aventi diritto

Di seguito i dati comune per comune

ACQUAVIVA: 18,56% (primo turno 20,70%)

ALTAMURA: 14,98% (primo turno 21,58%)

CASAMASSIMA: 9,90% (primo turno 14,06%)

CONVERSANO: 15,74% (primo turno 19,03%)

MOLA DI BARI: 15,00% (primo turno 16,99%)

NOCI: 19,03% (primo turno 23,68%)