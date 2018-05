Elezioni comunali 2018 Toritto: tutte le liste e i candidati

Sono cinque i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino a Toritto: si tratta dell'unico Comune sotto i 15mila abitanti al voto nell'area metropolitana barese il prossimo 10 giorni, per cui sarà necessario un solo turno per eleggere il sindaco. Di seguito l'elenco

CANDIDATO SINDACO MARIANNA SCARANGELLA: Per Toritto protagonista

CANDIDATO SINDACO PASQUALE REGINA: Cambiamenti per Toritto

CANDIDATO SINDACO DIONISIO ROTUNNO (detto Dino): Siamo Toritto

CANDIDATO SINDACO MARIO BARTOLOMEO: Verso un futuro a Cinquestelle

CANDIDATO SINDACO GIOVANNI DEVITO: Movimento dei Cittadini