Ballottaggi Comunali 2019, affluenza in calo alle 12 nei tre Comuni al voto

E' in calo l'affluenza per i ballotaggi nei tre Comuni dell'area metropolitana di Bari per il secondo turno elettorale delle Amministrative. A Corato, Putignano e Rutigliano decisamente meno votanti rispetto al primo turno di due settimane fa. Le urne resteranno aperte fino alle 23.

Di seguito l'affluenza Comune per Comune

CORATO: 10,98% (primo turno 18,86)

PUTIGNANO: 19,16% (primo turno 23,73%)

RUTIGLIANO: 16,43% (primo turno 19,31%)

SI VOTA IN TRE COMUNI: CORATO, PUTIGNANO E RUTIGLIANO SCELGONO I LORO SINDACI