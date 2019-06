Ballottaggi Comunali 2019, nei tre Comuni al voto affluenza in calo anche alle 19

Affluenza in netto calo, alle 19, per il secondo turno delle Elezioni Amministrative in tre Comuni della provincia di Bari, Corato, Putignano e Rutigliano. I seggi rimarranno aperti fino alle 23

Di seguito i dati Comune per Comune

CORATO 23,02% (primo turno 48,51%)

PUTIGNANO 38,69% (primo turno 56,23%)

RUTIGLIANO 35,25% (primo turno 55,69%)

SI VOTA IN TRE COMUNI: CORATO, PUTIGNANO E RUTIGLIANO SCELGONO I LORO SINDACI