Election day il prossimo 26 maggio con Europee e Comunali: nel Barese si vota per 10 sindaci

Il Consiglio dei Ministri ha confermato l'election day per il prossimo 26 maggio, quando si voterà in contemporanea, in tutta Italia, per le Elezioni Europee e le Amministrative. Nell'area metropolitana di Bari saranno 10 i Comuni chiamati alle urne. Oltre al capoluogo, si voterà anche a Binetto, Bitritto, Cellamare, Corato, Gioia del Colle, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Turi.

Dove si vota in provincia di Bari

In sei di questi, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, è prevista una tornata di ballottaggio, il 9 giugno, in caso al primo turno nessun candidato abbia conseguito il 50% più 1 dei voti: si tratta di Bitritto, Corato, Gioia Del Colle, Putignano, Rutigliano e ovviamente Bari. A Binetto, Cellamare, Poggiorsini e Turi, invece, vi sarà un unico turno, il 26 maggio, che designerà direttamente il primo cittadino.

Le elezioni dei Municipi a Bari

Nel capoluogo si voterà anche per eleggere i presidenti dei 5 Municipi della città e dei rispettivi consigli municipali: anche qui vale la regola del ballottaggio con secondo turno previsto due settimane dopo.