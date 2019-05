Elezioni amministrative 2019, tre comuni nel Barese al ballottaggio

Ora che i risultati delle elezioni amministrative per Bari e i comuni della provincia sono ufficiali, si può confermare che non tutte le amministrazioni sono riuscite a rinnovare la propria Giunta con successo. In tre dei nove comuni al voto domenica, nessuno dei candidati sindaci è riuscito a superare la soglia del 50% dei voti, costringendo così i cittadini a tornare alle urne domenica 9 maggio per una sfida a due al ballottaggio. Vediamo la situazione ora a Corato, Rutigliano e Putignano.

A Corato i margini tra i candidati sono stati abbastanza risicati, con i due candidati più suffragati, Pasquale D'Introno e Claudio Amorese, separati da circa un centinaio di voti (17,29% il primo, 16,93% il secondo). I cittadini dovranno così scegliere tra il candidato del centrodestra e lo sfidante nell'area dei centristi.

Diversa la situazione a Putignano, dove il candidato del centrodestra (Marco Galluzzi) si troverà al testa a testa con Luciana Laera, rappresentante delle tre liste civiche Putignano Bene Comune, Per Putignano e Generazioni. Al primo turno le preferenze hanno premiato Galluzzi, con il 34,68% dei voti, mentre la Laera è stata suffragata dal 28,15% dei cittadini. Vedremo se tale distacco rimarrà anche al ballottaggio.

Ultimo comune nel Barese che andrà al ballottaggio è Rutigliano. Qui la sfida è tra Giuseppe Valenzano (nella coalizione di centrosinistra) e Giuseppe Rocco Poli, assistito da cinque liste civiche. Al primo turno il più suffragato è stato Valenzano, che ha staccato di 4 percentili l'avversario (34,92% a 30,49%). Più defilati gli altri tre candidati: il pentastellato Giuseppe Palmino, il rappresentante del centrodestra Giuseppe Iaffaldano e Francesco Delliturri, a sostegno del Movimento agricoltori rutiglianesi.