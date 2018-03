L'identikit degli eletti: il polignanese Emanuele Scagliusi, informatico esperto di questioni internazionali

Polignanese, 33 anni, papà da un anno e mezzo e da sempre legato alla sua città, Emanuele Scagliusi, deputato uscente del Movimento Cinque Stelle, è stato rinconfermato a Montecitorio, aggiudicandosi il collegio uninominale Puglia 6 della Camera per Monopoli. Nei cinque anni fi mandato parlamentare, Scagliusi ha ricoperto diverse cariche tra cui quelle di membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari alla Camera dei Deputati, e Vice-Presidente del Comitato permanente sulla riforma delle strutture istituzionali della politica estera dell’Italia oltre che quella di componente della Delegazione parlamentare all'OSCE: "Cerco tutti i giorni di dare il meglio di me stesso per il compito che i cittadini mi hanno affidato, quello di portare le loro istanze in Parlamento" afferma sul suo sito attraverso una breve presentazione.

Esperto di Affari Esteri e cooperazione internazionale

L'esponente pentastellato, esperto d'informatica, in questi hanno ha maturato esperienze nel campo della cooperazione internazionale. Tra le priorità citate nel programma, troviamo "i giovani, le famiglie, i pensionati, la scuola e le imprese per far ripartire l’occupazione, migliorare la scuola e la sanità". Nel corso della campagna elettorale, inoltre, Scagliusi ha effettuato alcuni 'focus tematici' assieme ad altri colleghi deputati in cui sono stati affrontati argomenti riguardanti banche, immigrazione e "sanzioni alla Russia che stanno pesantemente danneggiando l’export delle nostre imprese".