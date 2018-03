Sostegno Pd al governo M5S, Emiliano rilancia la proposta: "Renzi? Non ha più titolo per parlare"

Dopo aver attaccato Renzi per le sue "finte dimissioni", Emiliano torna a lanciare la proposta di un sostegno da parte del Partito democratico a un ipotetico governo del M5S.

"Il paese non ha possibilità di attendere lunghe trattative, si deve sapere subito che il Pd sosterrà lo sforzo di governo del M5S", ha detto oggi Emiliano parlando con i giornalisti al termine di un incontro. L'augurio - ha detto ancora Emiliano - è che il presidente della Repubblica, alla luce di una eventualità disponibilità da parte del Pd, possa decidere che è il M5S il partito con maggiori probabilità di formare un governo.

A chi gli faceva notare la contrarietà di Renzi a tale proposta, Emiliano ha ribattuto che Renzi "in questo momento è dimissionario quindi non ha più titolo per parlare di politica. Deve fare, come ha detto, il senatore del suo territorio".