Elezioni Europee 2019, tutti i candidati e le liste della Circoscrizione Sud

Il prossimo 26 maggio si voterà per l'elezione dei membri italaini per il Parlamento Europeo. le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 nell'unica giornata di domenica. I 73 seggi spettanti al nostro Paese saranno ripartiti in base alle 5 circoscrizioni previste. Per il Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria) vi saranno 18 posti ripartiti proporzionalmente in base ai voti conseguiti dalle liste.

Come si vota: TESSERA ELETTORALE - VOTO DOMICILIARE - VOTO ASSISTITO

Di seguito i candidati per lista