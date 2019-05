Elezioni comunali 2019: Gianluca Vurchio è il nuovo sindaco di Cellamare

Gianluca Vurchio è il nuovo sindaco di Cellamare. Nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma dai seggi: il candidato della lista 'Insieme per Cellamare' viene eletto primo cittadino con il 38,61% dei voti (1362 votanti in totale). Secondo con uno scarto del 3% il sindaco uscente Michele De Santis, della lista 'Cellamare Ideale' che ottiene il 33,99% delle preferenze, per un totale di 1199 voti. Terza per preferenze è la candidata Marisa Santa Mariani, della lista 'Noi Cellamare' che supera il 14% delle preferenze (507 voti), mentre si ferma al 13,04% il candidato del Movimento 5 Stelle, Sofia Di Gioia (460 voti). Quattro le sezioni scrutinate nel pomeriggio, nel Comune che conta in tutto 4950 votanti.