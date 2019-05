Elezioni comunali 2019: Ignazio Di Mauro è il nuovo sindaco di Poggiorsini

Elezioni comunali 2018: Angelo Annese è il nuovo sindaco di Monopoli

„Ignazio Di Mauro è il nuovo sindaco di Poggiorsini. Nel comune Barese il candidato della lista 'Liberamente' viene eletto primo cittadino con il 50,61% dei voti (498 votanti in totale). Secondo per un soffio il candidato Michele Armienti, che si ferma al 49,39% dei voti, con un totale di 486 preferenze. Due le sezioni scrutinate nel pomeriggio, per un totale di 1199 votanti.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.baritoday.it/politica/elezioni/comunali-2018/monopoli-angelo-annese-nuovo-sindaco.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/BariToday/211622545530190