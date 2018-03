L'identikit degli eletti: alla Camera Nunzio Angiola, il prof di economia aziendale esperto di PA

Di origini tarantine, ma legato al territorio murgiano e a Santeramo da "legami familiari, affetti personali, rapporti di amicizia e numerose collaborazioni professionali", Nunzio Angiola è l'esponente M5S eletto alla Camera nel collegio uninominale Altamura (Puglia 5). 49 anni, da tredici professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Foggia, Angiola si è occupato di sistemi informativo-contabili delle imprese e delle amministrazi oni pubbliche, management pubblico (è direttore dell’Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP) del Dipartimento di Economia dell’UniFg), formazione di dipendenti pubblici nell’ambito dei master universitari e dei Corsi INPS ValorePA.

Attenzione all'economia del territorio murgiano

Tra i punti affrontati da Angiola nella sua campagna elettorale, quello dell'economia del territorio ricadente nel Collegio 5, "rilevante e variegata nelle sue specificità", che "ha attraversato in questi anni un periodo fatto di ansie, timori, sofferenza", come nel caso crisi del distretto del salotto. "L’idea che ho del futuro? - scrive Angiola presentandosi sulla sua pagina Fb - È quella del MoVimento 5 Stelle. Un’idea che non è stata propinata o imposta dalle multinazionali o dalle lobby che finanziano le campagne elettorali, ma che risponde alle esigenze dei cittadini, iscritti e non iscritti al movimento. Le soluzioni programmatiche sono scelte insieme ai cittadini".