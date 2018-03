Elezioni Politiche 2018, i possibili eletti di Bari e provincia: Cinquestelle (quasi) pigliatutto

Scrutinate le schede, conteggiati i risultati, è il momento di tirare le somme per capire chi 'partirà' per Roma e rappresenterà Bari e la Puglia alla Camera e al Senato. Il risultato storico del M5S si tradurrà in una folta compagine pentastellata eletta a Montecitorio e Palazzo Madama, a cominciare dai chi ha vinto, con largo margine, le sfide dei collegi uninominali: dal capoluogo e dall'hinterland arriveranno Paolo Lattanzio e Francesca Anna Ruggiero che si sono imposti per la Camera in raggruppamenti con avversari molto più esperti, esponenti di peso del Pd e di Forza Italia come Marco Lacarra e Massimo Cassano, i quali potranno sperare nel paracadute dei listini proporzionali. Ad Altamura, invece, è uscita vittoriosa Nunzio Angiola mentre a Molfetta e Monopoli si sono imposti Francesca Galizia ed Emanuele Scagliusi. Stessa musica al Senato: a Bari-Bitonto ha stravinto Gianmauro dell'Olio mentre la rappresentante di Altamura-Molfetta-Bisceglie sarà Angela Bruna Piarulli. Successo netto anche a Monopoli-Brindisi per Patty L'Abbate. Allargando il discorso ai listini proporzionali troviamo le riconferme dei deputati Giuseppe Brescia e Giuseppe L'Abbate, oltre che del senatore Lello Ciampolillo. La 'valanga pentastellata farà quasi certamente scattare il secondo rappresentante nei collegi, consentendo l'elezione di Angela Masi, Alessandra Ermellino e Gisella Naturale. Per il Senato possibile anche un terzo rappresentante (in pole Vincenzo Garruti).

'Briciole' per centrodestra e centrosinistra

Gli altri schieramenti principali dovranno accontentarsi di eleggere i capilista nei listini proporzionali. Tutto dipenderà dai risultati a livello nazionale ma quasi tutti i rappresentanti saranno di Fi. Per il Senato certi dell'elezione i forzisti Luigi Vitali e Licia Ronzulli. Quest'ultima potrebbe optare per altri collegi, facendo così scattare Dario Damiani e forse anche Carmela Minuto. A Montecitorio, invece, la compagine berlusconiana vedrà il riconfermato Francesco Paolo Sisto e Mauro d'Attis. Poche chance per la Lega che schierava, tra gli altri, il coordinatore regionale Rossano Sasso, e per Fratelli d'Italia, i quali puntano su Filippo Melchiorre e Marcello Gemmato rispettivamente per Senato e Camera: i loro destini si conosceranno dopo aver tarato l'effettivo peso numerico dei partiti su base generale e regionale. Il discorso vale anche per chi è posizionato secondo nei listini: pochi voti potranno fare la differenza, ma ciò riguarderebbe solo Forza Italia. Ancor meno posti per il centrosinistra, ovvero il Pd, che ai aggrapperà solo ai capilista: per la Camera si 'salvano' il coordinatore regionale dei democratici, Marco Lacarra e il segretario metropolitano barese Ubaldo Pagano. Per Palazzo Madama, invece, scatteranno Assuntela Messina e Dario Stefàno. Liberi e Uguali spera per Michele Laforgia alla Camera, capolista al plurinominale per Bari-Bitonto-Altamura-Molfetta.

Elezioni politiche 2018: i risultati nei collegi baresi

Chi ha vinto le sfide degli uninominali nei collegi baresi? E quali sono i candidati nei collegi plurinominali che hanno conquistato un seggio? Qui tutti i risultati per Camera e Senato, collegio per collegio.

Senato: risultati collegio uninominale Bari Bitonto (Puglia 1)

Senato: risultati collegio uninominale Altamura Molfetta Bisceglie (Puglia 2)

Senato: risultati collegio uninominale Monopoli Brindisi (Puglia 4)

Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 2



Camera: risultati collegio uninominale Bari città (Puglia 1)

Camera: risultati collegio uninominale Bari Bitonto (Puglia 2)

Camera: risultati collegio uninominale Molfetta Bisceglie (Puglia 3)

Camera: risultati collegio uninominale Altamura (Puglia 5)

Camera: risultati collegio uninominale Monopoli (Puglia 6)

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 3