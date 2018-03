Elezioni Politiche 2018, a Bari tutti in fila nei seggi: code e attese di minuti per votare

Per alcuni è colpa del nuovo 'tagliando' anti-frode apposto sulle schede, per altri è frutto dell'affluenza ritenuta alta. La costante di questa giornata elettorale a Bari, per le Politiche 2018, è la presenza di code ai seggi: da Japigia a San Pasquale, da Ceglie al San Paolo fino al Libertà. I baresi hanno risposto positivamente all'appello: la dimostrazione è rappresentata dall'affluenza alle ore 12 in città, superiore al 22%, sei punti in più rispetto alle scorse consultazioni.

E' vero, nel 2013 si votava anche nella di lunedì fino alle 15, ma la proiezione è di confermare, quantomeno, la partecipazione delle scorse parlamentari, non poco se si considera l'affezione degli italiani per la Politica. E così, la coda è servita: anche più mezz'ora in alcuni casi: le procedure dovute al bollino anti-frode hanno rallentato ma non più di tanto la velocità di smaltimento delle file.