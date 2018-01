Elezioni politiche 2018: come chiedere il rilascio della tessera elettorale

In vista delle prossime elezioni politiche, fissate per il 4 marzo 2018, i cittadini sono invitati a verificare: - di essere in possesso della tessera elettorale

- che sulla tessera non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione.

Per evitare lunghissime ed estenuanti attese, si consiglia di provvedere alla richiesta della nuova tessera senza attendere il periodo prossimo alle votazioni, nel quale si verifica un maggiore afflusso di pubblico. Il rilascio è immediato e gratuito.

Per il rinnovo e il duplicato della tessera elettorale è necessario recarsi presso l'ufficio elettorale - Corso Vittorio Veneto 4 - piano terra:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.30 alle ore 17.00