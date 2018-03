Elezioni politiche 2018: chiusi i seggi, al via lo spoglio. I risultati in diretta

Seggi chiusi, parte lo spoglio delle schede. Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per le elezioni politiche 2018. Lo scrutinio ha preso il via subito dopo la chiusura delle urne, con il conteggio dei voti per il Senato. Chi ha vinto le elezioni? BariToday segue in diretta lo spoglio, con aggiornamenti su dati, exit poll e risultati.

Ore 02.45 - Ancora poche le sezioni scrutinate per il collegio uninominale Bari città per la Camera (10 su 232), ma sembra delinearsi anche in questo caso il vantaggio del candidato pentastellato, Paolo Lattanzio - QUI I RISULTATI

Ore 02.30 - Nel collegio uninominale per il Senato Puglia 4 Monopoli Brindisi (che comprende i Comuni del Sud est barese) i primi dati (75 sezioni su 500) danno in vantaggio la candidata del M5S Patty L'Abbate - QUI I RISULTATI

Ore 02.10 - Primi dati parziali anche per il collegio uninominale per la Camera Puglia 2 (Bari Bitonto). 5 le sezioni scrutinate su 309: anche qui, in vantaggio è la candidata del M5S, Francesca Anna Ruggiero. - QUI I RISULTATI

Ore 01.30 - Arrivano i primi dati relativi alle sezioni scrutinate. Nel collegio uninominale Bari città-Bitonto per il Senato, su una trentina di sezioni scrutinate, è avanti il candidato del M5S, GianMauro Dell'Olio - QUI I RISULTATI

Ore 00.50 - Seconda proiezione per il Senato (fonte Swg per La7): in testa è il M5S il 33,6%, la Lega al 17,4% supera Forza Italia (al 14,1%), Pd 18,3%. Giuseppe Brescia (M5S): "Siamo contenti per l'affluenza, perchè vuol dire che abbiamo lavorato bene per riavvicinare cittadini alla politica, e siamo contenti per i primi dati, che ci arrivano sia delle proiezioni che dai nostri rappresentanti di lista, che ci dicono che c'è un vero e proprio plebiscito al Sud per il Movimento 5 stelle", ha commentato Brescia, capolista nel collegio plurinominale Puglia 1 per la Camera ai microfoni del TgNorba24.

Ore 23 - Alla chiusura dei seggi, arrivano i primi exit poll e le prime proiezioni sui risultati: TUTTI GLI EXIT POLL. Intanto il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati relativi all'affluenza definitiva alle urne: QUI I DATI RELATIVI A BARI E PROVINCIA

Affluenza alle ore 19

Affluenza alle ore 12

Elezioni politiche 2018: i risultati nei collegi baresi

Chi ha vinto le sfide degli uninominali nei collegi baresi? E quali sono i candidati nei collegi plurinominali che hanno conquistato un seggio? Qui tutti i risultati per Camera e Senato, collegio per collegio.

Senato: risultati collegio uninominale Bari Bitonto (Puglia 1)

Senato: risultati collegio uninominale Altamura Molfetta Bisceglie (Puglia 2)

Senato: risultati collegio uninominale Monopoli Brindisi (Puglia 4)

Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 2



Camera: risultati collegio uninominale Bari città (Puglia 1)

Camera: risultati collegio uninominale Bari Bitonto (Puglia 2)

Camera: risultati collegio uninominale Molfetta Bisceglie (Puglia 3)

Camera: risultati collegio uninominale Altamura (Puglia 5)

Camera: risultati collegio uninominale Monopoli (Puglia 6)

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 3