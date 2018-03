Elezioni politiche 2018, attribuiti i seggi del proporzionale: ecco tutti gli eletti

Con l'assegnazione dei seggi relativi ai collegi plurinominali, si completa il quadro degli eletti per la Camera e il Senato. Nomi che vanno ad aggiungersi a quelli già ufficializzati ieri, relativi all'uninominale, in cui tutti i seggi pugliesi sono stati conquistati da candidati del Movimento 5 Stelle (Qui l'identikit degli eletti nei collegi uninominali baresi).

Collegi plurinominali: gli eletti alla Camera

Nei due collegi plurinominali che includono il territorio di Bari e provincia (1 e 3), il M5S conquista altri sei rappresentanti (Brescia, Masi, Galantino, L'Abbate, Ermellino, Vianello). Per il Pd eletti solo i capilista Marco Lacarra (Puglia 1) e Ubaldo Pagano (Puglia 3). Tra i baresi eletti in quota Pd anche Francesco Boccia (capolista nel collegio Puglia 2). In Forza Italia, scatta il seggio per Francesco Paolo Sisto (collegio Puglia 1), mentre resta fuori Massimo Cassano, terzo in listino e già sconfitto all'uninominale. Conquistano un posto a Montecitorio anche i baresi Rossano Sasso (Lega) e Marcello Gemmato (Fratelli d'Italia), eletti nel collegio Puglia 2. Per la Lega ottiene un seggio anche Anna Rita Tateo. Niente da fare invece per Michele Larfogia, il penalista barese candidato con Liberi e Uguali.

„Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 2

Camera: risultati collegio plurinominale Puglia 3

Collegi plurinominali: gli eletti al Senato

Per quanto riguarda il Senato, per il Movimento 5 Stelle eletti Ciampolillo, Naturale, Garruti, Lezzi, Buccarella e Donno. Per Forza Italia Dario Damiani (nel Puglia 1, scatta al posto di Licia Ronzulli eletta all'uninominale in Lombardia), Luigi Vitali, coordinatore regionale di FI, e l'uscente Michele Boccardi (nel Puglia 2). Per il Pd, nel collegio Puglia 1, scatta la capolista Assuntela Messina, mentre resta fuori Dario Ginefra.

„Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 1

Senato: risultati collegio plurinominale Puglia 2

