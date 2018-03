Elezioni politiche 2018, seggi aperti: si vota fino alle 23

Elezioni politiche 2018: tutte le informazioni per il voto del 4 marzo

Seggi aperti dalle sette di questa mattina fino alle 23. Sono circa tre milioni e 300mila in Puglia gli elettori chiamati al voto per scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Nell'area metropolitana di Bari, gli elettori per la Camera dei Deputati sono complessivamente 1.016.777 (489.438 maschi e 527.339 femmine), mentre per il Senato della Repubblica (vota chi ha compiuto 25 anni) sono 925.121 (442.427 maschi e 482.694 femmine).

BariToday seguirà la lunga giornata elettorale, con aggiornamenti, dati sull'affluenza (che saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23), e a partire dalle 23, con la chiusura delle urne, i primi risultati dello spoglio in diretta.

ORE 12 - I primi dati sull'affluenza: a Bari ha già votato oltre un quinto degli elettori

Tessera elettorale: code negli uffici, apertura straordinaria fino alle 23

Per votare è necessario essere muniti di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Quest'anno, per la prima volta, si vota con la nuova legge elettorale nota come 'Rosatellum', che prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale.

Tra le novità di questa tornata elettorale, anche l'introduzione, sulla scheda elettorale, del 'tagliando antifrode'.

Per i diversamente abili o le persone con difficoltà motorie è previsto un servizio di accompagnamento al seggio, da prenotare presso il Comune.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'accesso ai veicoli degli operatori di Comune, Prefettura e Forze dell'ordine impegnati in esse, è istituto il divieto di sosta su piazza della Libertà e nella zona di altri uffici elettorali.

