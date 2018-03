Elezioni Politiche 2018, affluenza alle 19 a Bari e in provincia

I risultati dell'affluenza alle ore 19 nei seggi di Bari e della provincia per le Elezioni Politiche 2018 confermano la tendenza delle ore 12 per una buona partecipazione degli elettori alla consultazione, anche in Puglia. Complessivamente, alle 19, si è recato alle urne il 54,85% degli aventi diritto, contro il 37,63% della scorsa consultazione quando però si votava in due giornate. Nel capoluogo la percentuale è del 56,85%. Il primato spetta a Poggiorsini dove ha già votato il 67,93% degli elettori. Fanalino di coda Molfetta con il 46,26%.

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. BARI 41 su 41 19,33 54,85 - - ACQUAVIVA DELLE FONTI 19,87 61,22 - - ADELFIA 20,42 56,88 - - ALBEROBELLO 15,88 54,85 - - ALTAMURA 17,26 54,37 - - BARI 22,65 56,85 - - BINETTO 14,47 55,51 - - BITETTO 15,14 52,14 - - BITONTO 19,51 53,53 - - BITRITTO 20,32 58,81 - - CAPURSO 21,50 55,94 - - CASAMASSIMA 17,28 52,22 - - CASSANO DELLE MURGE 19,47 55,21 - - CASTELLANA GROTTE 19,25 57,12 - - CELLAMARE 17,79 52,69 - - CONVERSANO 17,43 55,24 - - CORATO 17,12 53,34 - - GIOIA DEL COLLE 18,89 53,47 - - GIOVINAZZO 21,09 55,68 - - GRAVINA IN PUGLIA 14,29 49,03 - - GRUMO APPULA 19,39 56,46 - - LOCOROTONDO 17,26 55,87 - - MODUGNO 19,69 54,99 - - MOLA DI BARI 18,96 53,21 - - MOLFETTA 16,87 46,26 - - MONOPOLI 20,01 57,13 - - NOCI 16,08 53,01 - - NOICATTARO 14,67 54,01 - - PALO DEL COLLE 17,73 53,87 - - POGGIORSINI 20,07 67,93 - - POLIGNANO A MARE 18,06 55,84 - - PUTIGNANO 21,30 60,39 - - RUTIGLIANO 15,98 53,86 - - RUVO DI PUGLIA 16,86 49,78 - - SAMMICHELE DI BARI 16,01 53,74 - - SANNICANDRO DI BARI 18,57 53,17 - - SANTERAMO IN COLLE 18,20 58,45 - - TERLIZZI 17,72 51,68 - - TORITTO 18,37 53,96 - - TRIGGIANO 19,32 54,60 - - TURI 16,53 52,48 - - VALENZANO 22,31 60,19 - -