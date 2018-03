Elezioni Politiche 2018, l'affluenza alle 12 nel Barese è oltre il 19%. Nel capoluogo oltre un quinto ha già votato

I primi dati sull'affluenza nel giorno delle Elezioni Politiche 2018 mostrano una buona partecipazione dei cittadini: alle ore 12 si è già recato il 19,33% dei votanti, dato in netta crescita rispetto al 2013 quando, alla stessa ora si recò il 13,10%. In quell'occasione, però, si votava su due giorni. A trainare l'affluenza è prprio il capoluogo, con il 22,65% di elettori che hanno già espresso la loro preferenza, rispetto al 16,65% di 5 anni fa alla stessa ora. Partecipazione ok anche a Valenzano, Capurso e Giovinazzo, con dati superiori al 21%. L'affluenza più bassa è stata registrata a Gravina, con il 14,29% dei votanti. Le urne resteranno aperte fino alle 23.

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. BARI 41 su 41 19,33 - - - ACQUAVIVA DELLE FONTI 19,87 - - - ADELFIA 20,42 - - - ALBEROBELLO 15,88 - - - ALTAMURA 17,26 - - - BARI 22,65 - - - BINETTO 14,47 - - - BITETTO 15,14 - - - BITONTO 19,51 - - - BITRITTO 20,32 - - - CAPURSO 21,50 - - - CASAMASSIMA 17,28 - - - CASSANO DELLE MURGE 19,47 - - - CASTELLANA GROTTE 19,25 - - - CELLAMARE 17,79 - - - CONVERSANO 17,43 - - - CORATO 17,12 - - - GIOIA DEL COLLE 18,89 - - - GIOVINAZZO 21,09 - - - GRAVINA IN PUGLIA 14,29 - - - GRUMO APPULA 19,39 - - - LOCOROTONDO 17,26 - - - MODUGNO 19,69 - - - MOLA DI BARI 18,96 - - - MOLFETTA 16,87 - - - MONOPOLI 20,01 - - - NOCI 16,08 - - - NOICATTARO 14,67 - - - PALO DEL COLLE 17,73 - - - POGGIORSINI 20,07 - - - POLIGNANO A MARE 18,06 - - - PUTIGNANO 21,30 - - - RUTIGLIANO 15,98 - - - RUVO DI PUGLIA 16,86 - - - SAMMICHELE DI BARI 16,01 - - - SANNICANDRO DI BARI 18,57 - - - SANTERAMO IN COLLE 18,20 - - - TERLIZZI 17,72 - - - TORITTO 18,37 - - - TRIGGIANO 19,32 - - - TURI 16,53 - - - VALENZANO 22,31 - - -

