Elezioni 2018, risultati collegio plurinominale Camera Puglia 2: chi ha vinto

Il Collegio plurinominale Puglia 2 per la Camera comprende le circoscrizioni elettorali di Francavilla Fontana, Lecce, Nardò, Casarano. I partiti corrono singolarmente presentando 4 candidati per ogni listino. In base ai voti ottenuti, vi sarà una ripartizione proporzionale degli eletti, con precedenza al candidato posizionato più in alto nella lista.

Elezioni Politiche 2018, risultati Collegio plurinominale Senato province Bari Bat Foggia: chi ha vinto

„ Tutti i risultati per Camera e Senato, collegio per collegio “





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.baritoday.it/politica/elezioni/risultati-collegio-plurinominale-puglia-1-senato-chi-ha-vinto.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/BariToday/211622545530190

I CANDIDATI ELETTI

MOVIMENTO 5 STELLE



DIEGO DE LORENZIS

VERONICA GIANNONE

LEONARDO DONNO

FORZA ITALIA



ELVIRA SAVINO

ELIO VITO

LEGA



ROSSANO SASSO

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI



MARCELLO GEMMATO

PARTITO DEMOCRATICO



FRANCESCO BOCCIA

Sezioni: 1.046 / 1.046 (Tutte) | N. collegi unin. chiusi: 4 / 4