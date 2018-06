Elezioni 2018, risultati collegio plurinominale Senato Puglia 1: chi ha vinto

Il Collegio plurinominale Puglia 1 per il Senato comprende le circoscrizioni elettorali di Bari Città, Bari-Bitonto, Molfetta, Altamura, Andria, Manfredonia, Foggia, San Severo: i partiti corrono singolarmente presentando 4 candidati per ogni listino. In base ai voti ottenuti, c'è stata una ripartizione proporzionale degli eletti, con precedenza al candidato posizionato più in alto nella lista. In palio 6 seggi.

Gli eletti

MOVIMENTO 5 STELLE

Alfonso Ciampolillo

Gisella Naturale

Vincenzo Garruti

CENTRODESTRA

Licia Ronzulli (Forza Italia)

CENTROSINISTRA

Assunta Carmela Messina (PD)