Elezioni 2018, risultati collegio plurinominale Camera Puglia 3: chi ha vinto

Il Collegio plurinominale Puglia 3 per la Camera comprende le circoscrizioni elettorali di Monopoli, Brindisi, Taranto e Martina Franca: i partiti corrono singolarmente presentando 4 candidati per ogni listino. In base ai voti ottenuti, vi sarà una ripartizione proporzionale degli eletti, con precedenza al candidato posizionato più in alto nella lista. In palio vi sono 7 seggi.