Elezioni 2018, risultati Camera: chi ha vinto nel collegio uninominale Bari Città

Il Collegio uninominale Puglia 1 per la Camera dei Deputati comprende gran parte della città di Bari, in particolare i quartieri di Carrassi, San Pasquale, Japigia, Torre a Mare, Libertà, Marconi, San Girolamo, Madonnella, Murat, San Nicola, Picone, Poggiofranco. Nella sfida per vincere il seggio uninominale sono in corsa Marco Lacarra, segretario regionale del Partito Democratico e schierato per la coalizione di centrosinistra, l'avvocato Michele Laforgia per Liberi e Uguali, Paolo Lattanzio per il Movimento Cinque Stelle e, per il centrodestra, un altro esponente del mondo legale, Antonella Ida Roselli (Forza Italia). Per quanto riguarda gli altri schieramenti, invece, troviamo Jarban Bassem (Potere al Popolo), Antonio Caradonna (Casapound), Giuseppe Dioguardi (Pri-Ala), Roberta Dispoto (10 Volte Meglio), VIto P. Loporcaro (Il Popolo della Famiglia), Irene Monica Notarnicola (Partito Comunista).

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati del collegio