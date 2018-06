Elezioni 2018, risultati Senato: chi ha vinto nel collegio uninominale Bari città - Bitonto

Il Collegio uninominale Puglia 1 per il Senato comprende, oltre a tutta la città di Bari, anche i comuni di Bitonto, Bitritto, Capurso, Modugno, Noicattaro, Sannicandro di Bari, Triggiano, Valenzano. Gianmauro Dell'Olio, per il Movimento Cinque Stelle, raggiunge il 46,51%, seguito da Filippo Melchiorre, esponente di Fratelli d'Italia, consigliere d'opposizione in aula Dalfino e candidato del centrodestra (29,48%). Si ferma al 16,87% il Pd Salvatore Campanelli, candidato del centrosinistra.

L'IDENTIKIT DEGLI ELETTI: CHI E' GIANMAURO DELL'OLIO