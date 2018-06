Elezioni 2018, risultati Camera: chi ha vinto nel collegio uninominale Bari-Bitonto

Il Collegio uninominale Puglia 2 per la Camera dei Deputati comprende i quartieri baresi di Carbonara, Ceglie, Loseto, Palese, Santo Spirito, Catino, San Pio, San Paolo e Stanic. Nel Collegio fanno parte anche i Comuni di Bitonto, Bitritto, Capurso, Modugno, Noicattaro, Sannicandro di Bari, Triggiano e Valenzano. Il seggio va a Francesca Anna Ruggiero, candidata per il Movimento Cinque Stelle. Niente da fare per il senatore uscente Massimo Cassano, candidato con Forza Italia per il Centrodestra, e per il sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto (Pd), rappresentante del centrosinistra.

L'IDENTIKIT DEGLI ELETTI: CHI E' FRANCESCA ANNA RUGGIERO