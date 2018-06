Elezioni 2018, risultati Senato: chi ha vinto nel collegio uninominale Altamura-Molfetta-Bisceglie

Il Collegio uninominale Puglia 2 del Senato comprende i comuni baresi di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Turi e, per la Bat, Bisceglie, Minervino Murge e Spinazzola. Una sfida tutta al femminile, che vede prevalere Angela Anna Bruna Piarulli, la candidata del M5S, che raggiunge il 45,97%. Segue la candidata del centrodestra, Carmela Minuto, terza la candidata del centrosinistra, Loredana Lezoche.

L'IDENTIKIT DEL CANDIDATO: CHI E' ANGELA BRUNA PIARULLI

Sezioni: 469 / 469 (Tutte)

Candidati uninominali e liste Voti % ANGELA ANNA BRUNA PIARULLI

eletto 112.732 45,97 MOVIMENTO 5 STELLE 112.732 45,97 ANNA CARMELA MINUTO 77.113 31,44 FORZA ITALIA 45.912 18,72 LEGA 13.891 5,66 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 10.698 4,36 NOI CON L'ITALIA - UDC 6.612 2,69 LOREDANA LEZOCHE 38.937 15,87 PARTITO DEMOCRATICO 33.733 13,75 +EUROPA 2.651 1,08 ITALIA EUROPA INSIEME 1.331 0,54 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.222 0,49 FILOMENA TRIZIO 7.713 3,14 LIBERI E UGUALI 7.713 3,14 GIUSEPPE ZANNA DETTO BEPPE 2.906 1,18 POTERE AL POPOLO! 2.906 1,18 WILLY LAPENNA 1.806 0,73 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.806 0,73 NICOLETTA DAIELLO 1.506 0,61 CASAPOUND ITALIA 1.506 0,61 ORONZA ANTONELLA STRIANI 1.210 0,49 ITALIA AGLI ITALIANI 1.210 0,49 MASSIMO PELLEGRINO 854 0,34 PARTITO COMUNISTA 854 0,34 TOMMASO PIARULLI 263 0,10 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 263 0,10 FRANCESCO ALBERGO 181 0,07 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 181 0,07 TOTALE Uninominale 245.221 100,00 Proporzionale 245.221

Elettori: 363.090 | Votanti: 254.098 (69,98%) Schede non valide: 8.816 ( di cui bianche: 2.903 ) Schede contestate: 61 | Dato aggiornato al 05/03/2018 - 11:03