Elezioni 2018, risultati Camera: chi ha vinto nel collegio uninominale Altamura

Il Collegio uninominale Puglia 5 per la Camera dei Deputati comprende, oltre ad Altamura, i Comuni baresi di Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitetto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Palo del Colle, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Turi e, per la provincia Bat, Minervino Murge e Spinazzola. In corsa Nunzio Angiola, rappresentante del Movimento Cinque Stelle, Salvatore Lo Spalluto per Liberi e Uguali, Rossano Sasso, esponente della Lega e candidato per il centrodestra, Liliana Ventricelli, deputata uscente del Partito Democratico, rappresentante della coalizione di centrosinistra. Tra gli altri candidati, troviamo Gaetano Colantuono (Potere al Popolo), Angelo D'Ingeo (Il Popolo della Famiglia), Domenico Gargano (Casapound), Maria Giannuzzi (10 Volte Meglio), Anna Patimo (Pri-Ala), Domenico Termine (Partito Comunista).

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati del collegio