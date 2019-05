Elezioni comunali nel Barese: cinque sindaci già eletti, rischio ballottaggio in tre Comuni

I voti non sono ancora tutti definitivi, ma già si delinea un quadro abbastanza chiaro dei risultati che la tornata elettorale delle amministrative ha regalato ai comuni della provincia di Bari, ora che è archiviata definitivamente la riconferma di Antonio Decaro come sindaco nel capoluogo. Nella giornata odierna in altri nove comuni si sono tenute le elezioni per designare il primo cittadino: Binetto, Bitritto, Cellamare, Corato, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Poggiorsini e Turi.

I sindaci eletti

In cinque di queste città è stato già designato il nuovo sindaco, ovvero a Binetto, Bitritto, Cellamare, Poggiorsini e Turi. Una sola riconferma e quattro volti nuovi per le città sotto i 15mila abitanti:

Dove si rischia il ballottaggio e dove no

Discorso diverso, invece, nelle città con più di 15mila abitanti, dove c'è il rischio di giocarsela al ballottaggio se non si ottiene più del 50% delle preferenze. Un rischio che non si correrà a Gioia del Colle, dove il candidato del centrodestra si è imposto sugli altri sfidanti. Molto probabile, visti i responsi dagli attuali seggi scrutinati, che i saranno nuovamente chiamati a scegliere tra i due candidati che hanno preso il maggior numero di preferenze al primo turno, i cittadini di Putignano, Rutigliano, Corato: il secondo turno delle Amministrative è previsto il 9 maggio.