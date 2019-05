Elezioni comunali 2019: Tina Resta è il nuovo sindaco di Turi

È Ippolita Resta, detta Tina, il nuovo sindaco di Binetto. È arrivata in serata la conferma dai seggi: la candidata della lista 'Turinasce' viene eletta primo cittadino con il 53,89% dei voti (3831 votanti in totale). Secondo con il 46,11% il candidato Angelo Palmisano (Patto x Turi), che ottiene 3278 preferenze. Tredici le sezioni scrutinate, nel Comune che conta in tutto 12.306 votanti.

ELEZIONI COMUNALI A TURI: TUTTI I RISULTATI