Emiliano promuove la manovra finanziaria: "Avrei provato a farla anche io"

'Promuove' la manovra finanziaria targata M5S-Lega e azzarda la sua previsione sul reddito di cittadinanza: "Sarà uguale al reddito di dignità pugliese". Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha commentato la manovra varata ieri dal Consiglio dei Ministri parlando a margine di Urbact, il festival delle buone pratiche organizzato dall'Anci che si tiene al teatro Margherita.

"E' una manovra che probabilmente avrei provato a fare anche io se fossi stato al posto del governo, perchè riuscire a tenere insieme la cura delle persone più deboli e, contemporaneamente, abbassare la tassazione sulle piccole e medie imprese per rilanciare l'economia, è un'azione tipicamente di sinistra, quindi tipica di chi immagina un welfare forte uguale per tutti, ma non dimentica la necessità di sostenere le partite Iva", ha detto Emiliano.